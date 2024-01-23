Використовуючи фейковий профіль у російській соціальній мережі "Вконтакте" (ВК), партизани дізналися, що горілка користується особливим попитом серед російських військових у Маріуполі, оскільки в місті було введено заборону на її купівлю.

Kyiv Post поспілкувався з маріупольськими партизанами та дізнався, що минулого тижня близько 5:30 ранку в Лівобережному районі окупованого міста партизан зустрівся з “постачальником” горілки для своїх побратимів. Відомо, що після цього три росіянина померли та ще мінімум десять дістали отруєння.

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“Трохи почаклували зі шприцом та наповненням”, - інтригуюче зауважив партизан.

Представник маріупольського руху опору, який не назвався з міркувань безпеки, розповів Kyiv Post, що російські військовослужбовці дуже активно використовують соцмережу “Вконтакте” для пошуку нових знайомств у тимчасово окупованому українському Маріуполі. Тому партизани зареєструвались там як “уявна чарівна жінка” та через фейковий аккаунт почали спілкуватися з одним із російських військових.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

“Вони настільки хочуть познайомитись із жінками, що їх ВК - наче “Тіндер”, - розповів партизан.

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“Уявна жінка” вивідала всю необхідну інформацію - де росіяни перебувають, що роблять та чого потребують. А потім, знаючи про заборону на продаж алкоголю військовим російської армії в Маріуполі, партизани перейшли до виконання своєї спецоперації.

“Зима. Капюшони. Капелюхи. Шарфи - людину потім не впізнати. Чорний одяг, все таке. Влітку таке майже неможливо, а от зараз - саме наш час для таких акцій”, - каже співрозмовник Kyiv Post.

За словами партизанів, того, хто купляв у них горілку, “кинули на яму”, аби він розповів, де придбав алкоголь.

Втім представники підпілля наголошують, що знайти їх зараз просто неможливо. Що ж стосується фейкового акаунту в соцмережі, то телефон, з якого вони заходили у профіль, “вже на дні річки Кальміус”.

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“Після спілкування у чаті з деякими чоловіками з тієї (військової) частини дізнались, що троє (російських військових) померли після пиятики”, - додають представники партизанського руху в Маріуполі.

Kyiv Post не зміг самостійно перевірити цю інформацію, але партизани дуже активні на окупованих територіях України, і з початку повномасштабного російського вторгнення з'являлося чимало подібних історій.