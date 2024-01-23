У вівторок, 23 січня, відбудеться 18-те засідання Контактної групи з питань оборони України, на якому обговорять довгострокові потреби України.

Про це пише АР з посиланням на заяву заступниці речника міністерства оборони США Сабріни Сінгх.

Чергова зустріч близько 50 союзників і партнерів під керівництвом Сполучених Штатів пройде на тлі невизначеності щодо подальшого фінансування американської військової допомоги Україні, оскільки запропонований президентом Байденом додатковий пакет досі залишається заблокованим на рівні Конгресу.

Advertisement

"Попри те, що ми наразі не можемо надати власну допомогу в безпековій сфері, наші партнери продовжують це робити", - заявила Сабріна Сінгх, висловивши сподівання на допомогу Україні з боку інших союзників.

Як і попереднього разу сьогоднішня зустріч "Рамштайн" відбудеться онлайн. На рішення щодо такого формату також вплинуло те, що міністр оборони США Ллойд Остін продовжує відновлюватися вдома після екстреної госпіталізації на початку 2024 року через ускладнення від грудневої операції на передміхуровій залозі. Речник Пентагону Патрік Райдер підтвердив, що Остін візьме участь у засіданні.

Advertisement

Нагадаємо, попереднє засідання "Рамштайну" відбулося у листопаді 2023 року. На ньому союзники і партнери України започаткували коаліцію наземної ППО та ухвалили нові пакети допомоги Україні.