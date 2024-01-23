Росіяни почали встановлювати системи ППО С-300 навколо Санкт-Петербурга після успішних ударів дронів по об'єктах у Ленінградській області.

Про це повідомляє російський Telegram-канал ASTRA.

Зенітно-ракетні комплекси зафільмував місцевий житель. Зокрема, один такий перекрив проїжджу частину, намагаючись розвернутися.

"С-300 ставлять навколо Пітера. Тож готуємося, хлопці, до гіршого", - каже автор відео.

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Коментатор стверджує, що комплекси ставлять по області "всюди". Він повертає телефон у бік, стверджуючи, що там розташований комплекс С-300, і додає: "Я служив на такому".

Джерела в спецслужбах раніше повідомили Kyiv Post, що вночі 18 січня Україна атакувала дронами російську нафтобазу в Санкт-Петербурзі. Було зафіксоване влучання у "Петербурзький нафтовий термінал", який є найбільшим російським терміналом із перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Співрозмовник видання також повідомив, що один із дронів пролетів над одним із маєтків російського президента Владіміра Путіна на Валдаї.

Вже 21 січня термінал компанії "Новатек" у порту Усть-Луга атакували українські дрони. Джерела Kyiv Post вказували, що цей удар - спецоперація Служби безпеки України.

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Ураження були точними, почалася масштабна пожежа, росіяни були змушені провести евакуацію співробітників.

Як зазначало джерело Kyiv Post, нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" у Ленінградській області - важливий обʼєкт для Росії. Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається й для російських військ.

"Успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічних збитків ворогу, позбавлючи окупантів можливості зарабляти кошти на ведення війни в Україні, а й значно ускладнює логістику палива для військових РФ", - наголошував співрозмовник.

Термінал, розташований за 110 кілометрів на захід від Санкт-Петербурга поблизу кордону з Естонією, належить компанії "Новатек" - найбільшому в Росії незалежному виробнику природного газу.

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Обидві атаки були першими ударами по Ленінградській області з початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Що відомо про ЗРК С-300?

С-300 - це сімейство радянських зенітно-ракетних комплексів середнього радіусу дії. Серійне виробництво системи було розпочате в 1975 році, а в 1978-му завершилися її випробування. У 1979 році перший полк С-300 став на бойове чергування.

У 1970-х роках ця ЗРК використовувала понад 20 варіантів ракет. Зараз Російська Федерація використовує ракети 5В55К, 5В55Р і 48Н6 з осколково-фугасними боєголовками вагою до 144 кг.

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До комплексу С-300, крім ракети-носія, входять оглядовий радар дальньої дії, командні машини та радар ураження. Елементи системи можуть бути розташовані на відстані до 40 км один від одного.

Комплекс призначений для боротьби з літаками стратегічної й тактичної авіації, крилатими, оперативно-тактичними та балістичними ракетами на висотах від 25 м до 27 км та відстанях до 100 км в умовах інтенсивної радіопротидії.

С-300 має велику кількість модифікацій, що різняться ракетами, радарами, можливістю захисту від засобів радіоелектронної боротьби, дальністю дії.

Радар дальньої дії може відстежувати об’єкти на відстані до 300 кілометрів. Система всепогодна і може експлуатуватися в різних кліматичних зонах.

Слід зауважити, що зенітно-ракетні комплекси С-300, об’єднані в угруповання засобів ППО, убезпечують від нападу з повітря площу в десятки тисяч квадратних кілометрів.