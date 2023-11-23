За підсумками 17-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України, яке пройшло 22 листопада у віртуальному форматі, була сформована нова коаліція наземних засобів протиповітряної оборони (Ground-Based Air Defence) під керівництвом Німеччини та Франції, до якої долучилися 20 країн. Окрім цього, союзники оголосили про нові пакети допомоги нашій державі.

Головні результати засідання міністр оборони Рустем Умєров підсумував у Telegram.

"За підсумками візиту міністра оборони Німеччини вже оголосили про допомогу на 1,4 мільярда доларів - сюди входять системи IRIS-T з керованими ракетами, 8 тисяч нових протитанкових мін, один комплект системи Patriot, додаткові 155-міліметрові артилерійські боєприпаси - усе маємо отримати до середини грудня", - написав очільник українського Міноборони.

Серед рішень вчорашнього засідання він також назвав такі:

Нідерланди підготували 2 млрд євро на військову допомогу Україні;

Лідер ІТ-коаліції, Естонія, надає фінансування на суму півмільйона доларів на діяльність ІТ-коаліції на додаток до зобов’язань Люксембургу в розмірі 10 млн євро;

Британія та Норвегія в рамках морської коаліції шукатимуть способи посилити безпеку в Чорному морі;

Продовження роботи над Дорожньою картою взаємосумісності (шлях у НАТО).

"Спільно з колегами в Брюсселі продовжуємо роботу над Дорожньою картою взаємосумісності. З Ллойдом Остіном у Києві два дні тому я говорив про необхідність подальшого руху України в НАТО. Українська армія має відповідати усім критеріям НАТО. Треба змінюватися для повної взаємосумісності з партнерами", - пояснив Міністр оборони щодо останнього пункту.

Рустем Умєров висловив вдячність за постійну підтримку України з боку міжнародних партнерів.

“Кожен наданий Україні боєприпас - це можливість знищити опорний пункт ворога” - сказав він.

Міністр оборони запросив колег від країн-партнерів приїздити з офіційними візитами до України, аби мати змогу на власні очі переконатися, що надана ними допомога використовується ефективно та наближає день перемоги нашої держави.

“Перемога України стане чітким сигналом для диктатур. Це сигнал про те, що злочин агресії буде покараний”, - резюмував Умєров.

Разом з тим, Київ працює над створенням потужного військово-промислового комплексу з залученням до цього процесу міжнародних партнерів.

Вперше до засідання "Рамштайну" долучився Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Детально поінформував наших партнерів щодо ситуації на полі бою. Зазначив, що обстановка на фронті ускладнена, проте контрольована. Збройні Сили України продовжують вести оборонні та наступальні операції. Доповів про дії росіян, загрози та їхні ймовірні плани на найближчий час" - написав він у Facebook за підсумками віртуальної зустрічі.

Від української сторони у 17-й зустрічі також взяли участь начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, представники ГУР МОУ, Міноборони та ЗСУ, а також заступники очільника Офісу президента Роман Машовець і Андрій Сибіга.

Результати вчорашного засідання прокоментував і Президент Володимир Зеленський.

"Є нові пакети підтримки України - наших воїнів. Це стосується і снарядів та ракет, і РЕБ та дронів, і нових потужностей для нашої ППО... Дякую кожній країні, яка бере участь у цих зусиллях - у тому, що дає можливість нашим містам і селам бути більш захищеними від російських ударів. Поки не все можна розповідати публічно, але український повітряний щит стає сильнішим буквально щомісяця", - заявив Президент у вечірньому зверненні, підтвердивши, що робота в контексті захисту українського неба ведеться і в непублічній площині.

Зеленський цього разу не долучався до обговорення у форматі "Рамштайн" - на відміну від жовтневого засідання в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, в якому він особисто взяв участь.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін відвідав Київ напередодні чергового засідання у форматі "Рамштайн". Слідом за ним до української столиці прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус - щоб "скласти особисте уявлення щодо поточної ситуації та ефективності німецької підтримки".

За підсумками 17-го "Рамштайну" міністерство оборони Німеччини оголосило вміст нового пакету допомоги Україні на 1,3 млрд доларів.