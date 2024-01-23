У День Соборності президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради "ключовий законопроєкт" про множинне громадянство, який дозволить "всім етнічним українцям та їхнім нащадкам", а також "іноземним добровольцям, які стали на захист України", отримати українське громадянство.

Ініціатива президента отприлюднена на сайті українського парламенту під назвою "Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав та порядку набуття та припинення громадянства України" та отримала статус невідкладної.

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Згідно пояснювальної записки, ухвалення документа має на меті розширити перелік осіб, які можуть отримати громадянство України, зокрема за спрощеною процедурою, тих, хто не може претендувати на отримання українського паспорта, а також підстави для позбавлення громадянства нашої держави.

Своїм законопроєктом Зеленський пропонує визначити держави, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України за спрощеною процедурою. До цього списку увійшли 33 країни, зокрема США, Велика Британія, Франція, Канада, Японія, Італія, Іспанія, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Болгарія, Угорщина, Греція, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія.

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Документ має визначити особливості набуття громадянства України деякими категоріями осіб. Серед іншого це:

ті, хто проходить військову службу в лавах ЗСУ, Нацгвардії, є подружжям або дитиною такої особи;

ті, хто має заслуги перед Україною або прийняття кого до громадянства України становить державний інтерес для нашої держави;

ті, хто проживає на території України.

Ініціатива пропонує визначити категорії осіб, які подаватимуть зобов’язання припинити іноземне громадянство для набуття громадянства України. Цей пункт стосується, зокрема, громадян держав, визнаних Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом.

Після прийняття цього закону в нашій державі з'явиться декларація про визнання себе громадянином України - документ, у якому іноземець, який має право набуття громадянства України у спрощеному порядку, або його законний представник засвідчує, що в разі отримання українського паспорта визнає себе лише громадянином України.

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Окрім цього, документ доповнить категорії осіб, які не мають права на отримання українського паспорта. До цього списку входять:

ті, хто був засуджений в Україні за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину до погашення або зняття судимості;

ті, хто вчинив на території іншої держави діяння такого ступеня тяжкості;

ті, хто створює загрозу національним інтересам, суверенітету і територіальній цілісності України.

Також в Україні зможуть позбавляти громадянства, зокрема, у разі:

добровільного набуття громадянином України громадянства держави-агресора або держави-окупанта;

використання повнолітнім громадянином України, який також має громадянство іншої держави, на території України паспортного документа іноземця, наслідком якого є створення загроз нацбезпеці;

набуття особою громадянства України внаслідок подання неправдивих відомостей, підроблених документів або приховування інших суттєвих фактів;

участі у збройній агресії проти України у складі збройних формувань держави-агресора або держави-окупанта.

Оновлене законодавство щодо набуття та припинення громадянства України також має уточнити повноваження держорганів, які займаються питаннями громадянства, врегулювати процедуру отримання посвідки на тимчасове проживання іноземцями та особами без громадянства, які проходять або проходили військову службу в ЗСУ, Нацгвардії та інших законно утворених військових формуваннях України та у яких закінчився строк дії паспортного документа, а також визначити правовий статус іноземців та осіб без громадянства, які були залучені до захисту України, зокрема, у складі сил ТрО або добровольчих формувань.

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Множинне громадянство дасть змогу голосувати і брати участь у політичному житті України, користуватися закладами охорони здоров’я, отримувати освіту і працювати, займатися підприємницькою діяльністю, в тому числі на міжнародному рівні.

Втім, отримання ще одного паспорта несе за собою й певні цивільні зобов'язання, зокрема необхідність платити додаткові податки, проходити військову службу, а також обмеження щодо призначення на певні державні посади.

Нагадаємо, за підсумками візиту до Києва польський премʼєр Туск оголосив про призначення уповноваженого з відновлення України.