Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до Києва анонсував призначення уповноваженого уряду Польщі з питань відновлення України.

Про це  повідомляє видання Onet.

Туск повідомив, що уповноваженим уряду Польщі з питань відновлення України призначать депутата Сейму Павела Коваля, який очолює комітет у закордонних справах.

"До складу моєї делегації також входить пан Павел Коваль, якого уряд призначить уповноваженим з питань відбудови України. Ми захочемо брати дуже активну участь не лише в допомозі Україні у війні з Росією, а й у процесі відбудови", - розповів очільник польського уряду.

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Нагадаємо, у понеділок Туск прибув з офіційним візитом до України. Під час візиту заплановані двосторонні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

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