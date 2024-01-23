Печерський районний суд Києва обрав для Романа Гринкевича, який підозрюється у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 березня з можливістю вийти під заставу в розмірі 500 мільйонів гривень.

За словами прессекретарки Офісу генерального прокурора Надії Максимець, прокурор Офісу генпрокурора подав клопотання до Печерського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу для підозрюваного у вигляді взяття під варту, надавши можливість внесення застави розміром у 500 мільйонів гривень.

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Адвокат Романа Гринкевича заперечує, що його підзахисний хотів утекти з країни.

«О сьомій ранку, практично голого, дістали його у квартирі. Це таким чином він перебував на пункті пропуску, таким чином намагався перетнути кордон?», — заявив адвокат.

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Адвокат Гринкевича попросив слідство надати докази того, що Роман збирався втекти з країни.

Крім того, за словами адвоката, Гринкевич нібито дізнався про те, що судом щодо нього подано клопотання про затримання з метою приводу, з новин. Тому він сам збирався приїхати до Києва для подання відповідної заяви.

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Сам Роман Гринкевич також стверджує, що він не намагався виїхати за кордон. Крім того, він не погоджується й із підозрою в неякісних закупівлях, наголошуючи, що аби затвердити одну одиницю товару, необхідно підключити 15 фахівців Міноборони.

«Це дуже смішно. Я просто бачу, що слідчий і прокуратура не в курсі, як приймається товар у Міністерстві оборони. Для того, щоб здати ту чи іншу одиницю товару, підприємство затверджує робочий зразок цієї одиниці, яку затверджують кілька профільних департаментів і управлінь Міністерства оборони, а також Збройних Сил», — заявив Гринкевич на суді.

Як повідомлялося, 22 січня син відомого львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Роман був затриманий в Одесі під час спроби перетнути кордон.