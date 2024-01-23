Внаслідок ранкового ракетного удару російських військ по Україні 23 січня загинули шестеро українців, ще 78 отримали поранення.

Про це написав президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Він уточнив, що триває рятувальна операція після чергової російської атаки, назвавши її "свідомим терором проти звичайних житлових будинків у Києві, Харкові, Павлограді".

"На жаль, є постраждалі та загиблі", - повідомив голова держави.

Зеленський наголосив, що вже відомо про 22 людини, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу Києва. У Харкові, за попередніми даними, загинули п’ятеро людей, а 51 людина, зокрема чотири дитини, отримала поранення. З-під завалів врятовано 27 людей.

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У Павлограді внаслідок ракетної атаки РФ загинула одна людина.

Оновлено. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ударів РФ загинула ще одна 21-річна жінка.

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"Тіло загиблої деблоковують з-під завалів будинку рятувальники. Всього внаслідок ранкових обстрілів Харкова 6 людей загинули", - повідомив голова області.

Війська РФ вночі та вранці 23 січня завдали ударів по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Сили ППО знищили 21 із 41 ракети.

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Під ударом опинилися Київ, Харків, Павлоград та інші міста. Зафіксовані пожежі та руйнування, є загиблі та поранені.