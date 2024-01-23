У російському Владивостоці після вибухів сталася пожежа на двох електропідстанціях, знеструмлено сотні будинків.

Про це пише російський Telegram-канал ASTRA.

Місцеві жителі повідомляють, що горять підстанції на вулиці Новожилова та Бухті Тихій. Причини загоряння поки що невідомі. Також ряд будинків знеструмлено.

За даними місцевої енергокомпанії, на підстанції сталося відключення двох трансформаторів, зафіксовано спалах у закритому розподільчому пристрої.

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Нагадаємо, росіяни почали встановлювати системи ППО С-300 навколо Санкт-Петербурга після успішних ударів українських дронів по об'єктах у Ленінградській області.

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