Сполучені Штати мають намір виділити Україні бюджетну підтримку в розмірі 11,8 млрд доларів, які направлять на підтримку економіки країни в умовах війни.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Міністр фінансів США Джанет Єллен запевнила прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, що 11,8 млрд доларів Штати спрямують на покриття видатків українського уряду та підтримку економіки країни в умовах війни.

У заяві американського Мінфіну за підсумками віртуальної зустрічі Єллен і Шмигаля вказано, що Єллен наголосила "на важливості вживання Конгресом заходів щодо фінансової підтримки України якнайшвидше".

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У США сподіваються, що інші держави наслідуватимуть приклад і допоможуть Україні. Як прогнозується, "країни-донори" забезпечать приблизно три чверті потреб України у зовнішньому фінансуванні у 2024 році.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

"Фінансова підтримка України залишається нерозривно пов'язаною з її успіхом на полі бою. Це також демонструє рішучість США та їхніх союзників захищати територіальний суверенітет і свободи демократичних країн", - наголосили у Мінфіні США.

У відомстві зауважили, що надання фінансової підтримки Україні допоможе їй "виграти війну та просуне інтереси національної безпеки США в усьому світі".

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Нагадаємо, 45-й президент США Дональд Трамп закликав республіканців у Конгресі не йти на компроміс у питанні політики кордонів попри зусилля лідера меншості у Сенаті Мітча Макконнелла та його команди. Від схвалення цієї угоди залежить допомога Україні.

Минулого тижня президент Джо Байден зібрав керівництво Конгресу США, щоб обговорити законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню, який також включає дискусійні безпекові заходи на кордоні з Мексикою. Kyiv Post зібрав заяви Білого дому та лідерів Конгресу за підсумками перемовин.