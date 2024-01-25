25 січня Рада Безпеки ООН заслухає в закритому режимі доповідь генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі щодо ситуації на Запорізькій АЕС, а також збереться на запит Росії з приводу падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області.

Про це повідомив власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку.

За його інформацією, перше, закрите, засідання Радбезу розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (22:00 за київським часом). Друге — орієнтовно о 17:00 (за Києвом — опівночі).

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24 січня на пресконференції у штаб-квартирі ООН міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія вимагає термінового засідання Ради Безпеки ООН з приводу падіння Іл-76 у Бєлгородській області. Він бажав особисто взяти в ньому участь. Проте Франція, яка головує в Радбезі в січні, відхилила цей запит, призначивши засідання на четвер, після обіду.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

«Коли я чую про те, що росія вчергове збирає засідання Радбезу ООН, то у мене виникають питання: який взагалі сенс брати участь у цих дешевих пропагандистських спектаклях? Беручи участь у цьому театрі абсурду, чи не легітимізуємо ми присутність росіі в ООН, на, що, власне, і розраховує держава-провокатор?», — написав у своєму Facebook голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

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До цього президент Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні ситуації навколо падіння літака.

Однак Москва виступає проти міжнародного розслідування Про це дав зрозуміти спікер Путіна Дмітрій Пєсков, передає BBC.

«Якщо він має на увазі міжнародне розслідування злочинних дій київського режиму — воно однозначно потрібне», — відповів Пєсков на заяву Зеленського про необхідність проведення міжнародного розслідування катастрофи Іл-76.

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На запитання, чи було це навмисним актом, представник Кремля відповів так: «У вас же має бути телефон адміністрації президента Зеленського. Зателефонуйте і поставте це запитання».

Нагадаємо, 24 січня, за даними російських Telegram-каналів, у Бєлгородській області розбився літак Іл-76, який використовують для перевезення техніки і десанту.

Джерела в ЗСУ зазначили, що цей літак перевозив ракети для ЗРК С-300. Саме їх використовують для масованих обстрілів Харківщини та інших прикордонних регіонів України.

Утім у міністерстві оборони РФ стверджують, що в літаку буцімто «перебували 65 полонених українських військовослужбовців», а також шестеро членів екіпажу і троє супровідників.

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Наразі російські ЗМІ повідомляють про те, що на місці падіння літака знайшли «чорні ящики», що знаходились у хвостовій частині літака. За їхніми словами, їх вже передали слідчим.