Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«У нас з осені добре пішло море. Наприклад, у грудні із 7,3 мільйонів тонн аграрної продукції приблизно 5 мільйонів тонн експортувалося морем, більше 1 мільйона тонн — по Дунаю, а решта — через західні кордони», — сказав Сольський.

Він уточнив, що йдеться про експорт саме зерна, олії та шротів.

За словами міністра, це свідчить, що пріоритет у виборі каналів експорту українських агротоварів змістився.

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«Вам зараз будь-який учасник ринку підтвердить, що ціни в українських портах на 90% конкурентніші, ніж на західних кордонах. Завдяки роботі морського коридору все змінилося насправді дуже суттєво», — зазначив Сольський.

Окрім цього, як додав посадовець, під час його нещодавнього візиту до Німеччини відбулися переговори з низкою аграрних міністрів європейських країн, під час яких він намагався пояснити, що боротьба з експортом українських агротоварів до Європейського Союзу — це віртуальна проблема.

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«Навіть якщо сусідні держави завтра обнулять свої обмежувальні заходи щодо зерна, це нічого не змінить. Максимум експорт йтиме з прикордонних областей, де ще є зерно. Але вже друга половина сезону. Зерно їде в порти, і нічого не змінюється. Чорне море знову стало найвигіднішим шляхом для експорту української агропродукції, як це й було до війни», — наголосив Сольський.

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Водночас він зауважив, що оскільки в Україні триває повномасштабна війна, то робити будь-які точні прогнози подальшого експорту української агропродукції та каналів, якими він йтиме, важко.

Раніше, у грудні 2023 року завдяки морському коридору експорт агропродукції з України зріс до 7,2 мільйона тонн. Більше з початку повномасштабної війни, а саме 7,45 мільйона тонн, було лише у березні 2022 року.

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Така ситуація склалася у липні 2023 року, коли Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, заявивши, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, яке залишатиме порти України, як військову ціль. Після цього вона почала масовані атаки на українські порти на Дунаї, завдаючи ударів безпілотниками по зерносховищах і перевантажувальним комплексах.

У відповідь на це Україна встановила свій тимчасовий маршрут із портів Великої Одеси.