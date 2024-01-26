Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки за участі головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського та командувачів окремих напрямків.

Про це український лідер розповів у Telegram.

"Заслухав доповідь щодо захисту прифронтових та прикордонних територій, особливо від російського повітряного терору. Доручив підготувати детальні плани подальшого прикриття міст, громад і критичних обʼєктів з повітря", - написав Зеленський.

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Окрім цього, за словами президента України, на ставці обговорили "усі найважливіші напрямки наших дій", серед яких Авдіївка, Куп’янськ, південь.

"Детальні доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського (ОСУВ "Таврія"), Москальова (ОСУВ "Одеса"), Гнатова (заступника командувача військ ОСУВ "Південь") й інших", - повідомив він.

Серед важливих тем Ставки також були снаряди.

"Пошук нових контрактів, взаємодія з партнерами щодо ритмічності МТД (міжнародної технічної допомоги - ред.), постійне нарощування власного виробництва. Також дрони, робота над збільшенням як обсягів, так і дальності застосування", - додав український лідер.

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