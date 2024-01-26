Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, США запевнили Київ, що заморожені російські активи будуть конфісковані та передані Україні для відновлення зруйнованого війною.

Про це він розповів в інтерв'ю Politico.

"Ми маємо всі гарантії з боку США щодо довгострокової підтримки України - наприклад, конфіскації російських активів для фінансування відновлення України", - наголосив український премʼєр.

Очільник уряду пояснив, що ці гроші є важливими для Києва. З одного боку, вони дозволять фінансувати український бюджет, а з іншого - дозволить нам реалізувати процес швидкого відновлення України, попри війну".

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На питання, чи боїться він другої каденції Дональда Трампа на посту президента США, Шмигаль відповів, що більшість американців підтримують Україну.

"Я вірю, що будь-який президент Сполучених Штатів підтримає нашу боротьбу за цивілізовані цінності, наші спільні цінності", - зауважив голова Кабміну.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Шмигаль також прокоментував заяву Трампа про те, що той зможе покласти край війні за 24 години.

"Немає нікого, хто хотів би закінчити цю війну більше, ніж українці. Ми вважаємо, що мирний план президента Зеленського є єдиним інструментом для досягнення довгострокового та стійкого світу", - сказав очільник уряду..

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Раніше Штати запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів заморожених російських активів на користь України. Відповідний план хочуть погодити до другої річниці вторгнення Росії до України.

На початку січня Білий дім підтримав законодавство, яке дозволить конфіскувати близько 300 млрд доларів із заморожених активів РФ та направити ці кошти на відновлення нашої держави.