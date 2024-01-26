Україна повернула тіла (останки) ще 77 військовослужбовців, які загинули обороняючи нашу державу.

Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

Робота з підготовки до репатріаційного заходу велася тривалий час. Тіла полеглих захисників повернули на підконтрольну Україні територію.

Тіла спочатку передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Це необхідно для встановлення осіб загиблих.

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Поверненням тіл захисників займалися Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, СБУ, МВС, ЗСУ, управління ДСНС у Сумській області, прикордонники.

Окремо у Координаційному штабі подякували представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, Україна та Росія з початку повномасштабної війни провели низку обмінів військовополоненими. Однак з серпня минулого року РФ заморозила обмін полоненими з Україною.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Але вже 3 січня між Україною та Росією пройшов найбільший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення РФ. Тоді Україні вдалося повернути додому 230 захисників.

Крім того, 24 січня Україна та Росія мали провести 50-й обмін полоненими. Його було зірвано через падіння літака Іл-76 під Бєлгородом. Російська сторона заявляє, що на борту літака нібито були десятки українських полонених, Україна не підтверджує це.

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У Головному управлінні розвідки повідомили, що зірваний обмін мав бути одним із найбільших за час повномасштабної війни.