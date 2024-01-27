В адміністрації президента США Джо Байдена розробляють довгострокову стратегію підтримки України.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

За даними видання, стратегія буде зосереджена не на деокупації територій, а на відбитті нових російських атак.

Як пише The Washington Post, довгострокова мета цього плану - зміцнення оборонного потенціалу України та її економіки.

Зазначається, що нова стратегія відрізняється від торішньої, коли США та їхні союзники надали Києву сучасну техніку та навчали українських військових, сподіваючись, що це допоможе швидко відкинути російські сили, які окупували східну та південну Україну.

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Ці зусилля виявилися марними через сильно укріплені російські лінії оборони, пише видання.

За словами одного з неназваних американських високопосадовців, зараз ідея полягає в тому, щоб позиціонувати Україну так, аби вона могла утримувати свої позиції на полі бою. При цьому «вивести її на іншу траєкторію, щоб бути набагато сильнішими до кінця 2024 року» і вивести «на більш стійкий шлях».

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

За даними WP, плани Вашингтона є частиною багатосторонніх зусиль майже 30 країн, які підтримують Україну. Кожна держава готує документ, у якому визначені конкретні зобов’язання на період до десяти років.

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Раніше такі безпекові домовленості Україна вже підписала з Британією.

Очікується, що наступною буде Франція. Найближчим часом президент Еммануель Макрон має відвідати Україну.

Водночас автори статті наголошують, що успіх цієї стратегії майже повністю залежить від США.

Сполучені штати є найбільшим донором грошей та техніки, а також координатором багатосторонніх зусиль.

Білий дім хоче оприлюднити свої 10-річні зобов'язання цієї весни. Хоча Конгрес досі не погодив додаткове фінансування України у розмірі 61 млрд доларів.

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У публікації WP зазначається - Захід сподівається, що у 2024 році Україна не втратить більше території, ніж одна п'ята частина країни, яка зараз окупована Росією.

Крім того, західні уряди хочуть, щоб Київ зосередився на тактиці, в якій українські війська останнім часом досягли більшого успіху. Йдеться про обстріли на великі відстані.