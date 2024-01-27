Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден зустрінуться 9 лютого.

Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Зустріч лідерів відбудеться у Вашингтоні.

Очікується, що вони підтвердять «рішучу підтримку» Україні в захисті її територій та народу від російської агресії.

Крім України, на порядку денному також запобігання ескалації на Близькому Сході. Зокрема, підтримка права Ізраїлю на самооборону та збільшення необхідної допомоги та захисту цивільних у секторі Гази.

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Також Джо Байден та Олаф Шольц планують скоординувати свої дії напередодні липневого саміту НАТО у Вашингтоні.

Зустріч американського президента та німецького канцлера відбудеться на тлі того, як США досі не можуть ухвалити додаткове фінансування для України.

Раніше The Washington Post з посиланням на джерела повідомило, що в адміністрації президента США Джо Байдена розробляють довгострокову стратегію підтримки України.

За даними ЗМІ, цей план буде зосереджений не на деокупації територій, а на відбитті нових російських атак, зміцненні оборонного потенціалу України та її економіки.