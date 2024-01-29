Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на індійські джерела.

У повідомленні йдеться, що Індія як найбільший у світі імпортер зброї поступово переорієнтовується на Захід, оскільки США прагнуть зміцнити зв'язки в Індо-Тихоокеанському регіоні.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, Росія поставила 65% закупівель зброї Індії на суму понад 60 мільярдів доларів протягом останніх двох десятиліть. Однак війна в Україні прискорила поштовх до диверсифікації індійської бази озброєнь.

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«Ми навряд чи підпишемо якусь велику військову угоду з Росією. Це було б «червоною лінією» для Вашингтона», — сказав Нандан Уннікрішнан, експерт з питань Росії в аналітичному центрі Observer Research Foundation у Нью-Делі.

Хоча РФ публічно закликала Індію посилити оборонні зв'язки, прем'єр-міністр Нарендра Моді зосередив свою увагу на внутрішньому виробництві з використанням західних технологій.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Reuters зазначає, що такі зусилля краще вписуються в програму Моді Make in India, спрямовану на заохочення внутрішнього виробництва.

За словами міністра оборони Індії, протягом наступного десятиліття країна планує витратити майже 100 мільярдів доларів на оборонні замовлення.

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Також зазначається, що Індія та США планують «прискорити» технологічне співробітництво та спільне виробництво в галузі оборонної промисловості.

Рік тому країни вже уклали угоду, в рамках якої компанія General Electric вироблятиме в Індії двигуни для своїх винищувачів. Це стало першою подібною поступкою з боку США країнам, які не є союзниками.

Крім того, за даними джерел Reuters, Індія розглядає можливість закупити французькі винищувачі для свого новітнього авіаносця. А також хоче виробляти підводні човни за французькою, німецькою чи іспанською технологією та винищувачі з американськими і французькими двигунами.

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«Індія продовжуватиме розвивати співпрацю за різними напрямами, щоб одночасно підтримувати зв'язки з Росією та врівноважувати їх зв'язками з Заходом, але це не буде рівномірним розподілом», — зазначив Свасті Рао, експерт із Євразії з державного інституту Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses.

До цього засновник, почесний директор Ради стратегічних та оборонних досліджень, доцент Центру міжнародної політики, організації та роззброєння Університету Джавахарлала Неру Хеппімон Джейкоб заявив, що Індія змінює своє ставлення до війни Росії проти України і поступово схиляється до думки, що війну потрібно якомога швидше закінчувати.