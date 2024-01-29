Російські війська використовують реактивну систему залпового вогню "Град" для відбиття атак українських повітряних і морських дронів.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" у Telegram.

Вказано, що агенти "АТЕШ" провели спостереження в бухтах Севастополя, під час якого помітили, що російські збройні сили застосовують БМ-21 "Град" і ЗРК "Тор" "для відбиття повітряних і морських ударів Сил оборони України".

За даними партизанського руху, росіяни намагаються використовувати "Град" головним чином для знищення морських дронів, які українські війська використовують для ураження кораблів Чорноморського флоту Росії. Партизани оприлюднили й фото виявленого "Граду".

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"Як показує практика, ця тактика частіше не спрацьовує, ніж навпаки", - сказано у повідомленні.

Крім того, раніше партизани зафіксували великий російський десантний корабель біля Графської пристані.

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За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

"Періодично спостерігається переміщення суден у бухтах і вихід катерів берегової охорони на патрулювання", - вказує "АТЕШ".

Партизани наголошують, що ведуть активне спостереження за росіянами та продовжують передавати зібрану інформацію українським Силам оборони "для якнайшвидшого та повного витіснення окупантів з Чорного моря та Криму".

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Реактивна система залпового вогню БМ-21 "Град" регулярно згадується у зведеннях з російсько-української війни. Цю зброю продовжують модернізувати вже понад 60 років.

До цієї 122-мм системи залпового вогню було створено з півсотні різних снарядів, найпопулярнішими з яких є осколково-фугасні. Якщо ж брати найбільш розповсюджений снаряд для "Градів" - М-21ОФ, то дальність вогню з нього сягає 20,4 км.

"Град" вкрай мобільний завдяки колісному шасі. До того ж час, необхідний для повного залпу, складає лише 20 секунд.

Російська армія ще з 2014 року регулярно використовує "Град" для обстрілу українських міст. Після початку повномасштабної російської агресії війська РФ обстрілювали "Градами" Харків, Чернігів, Суми, а також міста і селища на півночі, сході та півдні України.

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Зенітно-ракетний комплекс "Тор" - це ефективна зброя протиповітряного захисту на висотах до 6 км. Він забезпечує захист від цілей, що рухаються зі швидкостями до 700 м/с, на відстані від 0,5 до 12 км і на висотах від 10 м до 6 км.

За секунду зенітна ракета долає відстань близько 1000 метрів. Вона руйнує літак, вертоліт, безпілотник чи ракету, і не обов'язково тому, що вдаряється в нього. Ракета підриває заряд у повітрі так, щоб з максимальною вірогідністю знищити ціль.

Раніше капітан 1-го рангу Військово-морських сил України Павло Лакійчук наголошував, що українські дрони-камікадзе вже мають вирішальний вплив на перебіг війни на морі.

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"Це новий вид озброєння, який дуже ефективно використовує Україна, проти якого ворог тільки шукає способи протидії. У світі взагалі дивляться з певним острахом на наші морські дрони", - казав він.

Водночас Лакійчук пояснював, що найвразливішими ці дрони є на кінцевій ділянці підходу до об'єкта ураження. Їх легко збити артилерійським вогнем та стрілецькою зброєю.

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