За даними партизанського руху, росіяни намагаються використовувати "Град" головним чином для знищення морських дронів, які українські війська використовують для ураження кораблів Чорноморського флоту Росії. Партизани оприлюднили й фото виявленого "Граду".

Вказано, що агенти "АТЕШ" провели спостереження в бухтах Севастополя, під час якого помітили, що російські збройні сили застосовують БМ-21 "Град" і ЗРК "Тор" "для відбиття повітряних і морських ударів Сил оборони України".

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" у Telegram.

"Як показує практика, ця тактика частіше не спрацьовує, ніж навпаки", - сказано у повідомленні.

Крім того, раніше партизани зафіксували великий російський десантний корабель біля Графської пристані.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

"Періодично спостерігається переміщення суден у бухтах і вихід катерів берегової охорони на патрулювання", - вказує "АТЕШ".

Партизани наголошують, що ведуть активне спостереження за росіянами та продовжують передавати зібрану інформацію українським Силам оборони "для якнайшвидшого та повного витіснення окупантів з Чорного моря та Криму".

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Реактивна система залпового вогню БМ-21 "Град" регулярно згадується у зведеннях з російсько-української війни. Цю зброю продовжують модернізувати вже понад 60 років.

До цієї 122-мм системи залпового вогню було створено з півсотні різних снарядів, найпопулярнішими з яких є осколково-фугасні. Якщо ж брати найбільш розповсюджений снаряд для "Градів" - М-21ОФ, то дальність вогню з нього сягає 20,4 км.

"Град" вкрай мобільний завдяки колісному шасі. До того ж час, необхідний для повного залпу, складає лише 20 секунд.

Російська армія ще з 2014 року регулярно використовує "Град" для обстрілу українських міст. Після початку повномасштабної російської агресії війська РФ обстрілювали "Градами" Харків, Чернігів, Суми, а також міста і селища на півночі, сході та півдні України.

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Зенітно-ракетний комплекс "Тор" - це ефективна зброя протиповітряного захисту на висотах до 6 км. Він забезпечує захист від цілей, що рухаються зі швидкостями до 700 м/с, на відстані від 0,5 до 12 км і на висотах від 10 м до 6 км.

За секунду зенітна ракета долає відстань близько 1000 метрів. Вона руйнує літак, вертоліт, безпілотник чи ракету, і не обов'язково тому, що вдаряється в нього. Ракета підриває заряд у повітрі так, щоб з максимальною вірогідністю знищити ціль.

Раніше капітан 1-го рангу Військово-морських сил України Павло Лакійчук наголошував, що українські дрони-камікадзе вже мають вирішальний вплив на перебіг війни на морі.

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"Це новий вид озброєння, який дуже ефективно використовує Україна, проти якого ворог тільки шукає способи протидії. У світі взагалі дивляться з певним острахом на наші морські дрони", - казав він.

Водночас Лакійчук пояснював, що найвразливішими ці дрони є на кінцевій ділянці підходу до об'єкта ураження. Їх легко збити артилерійським вогнем та стрілецькою зброєю.