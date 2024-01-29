У період з грудня 2023 року по січень 2024 року в Міністерстві оборони, Збройних силах України та інших складових сектору оборони й безпеки запроваджено ще 18 нових стандартів НАТО, які, зокрема, стосуються навчання, навігації та водолазної діяльністі.

Про це повідомляє Міноборони.

"Серед стандартів, які запроваджені в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО: стандарти щодо захисту військ (сил) ЗСУ, навчання Військово-морських сил зі зв'язку, комунікаційних та інформаційних систем, транспортного забезпечення", - пояснюють у Міністерстві оборони України.

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Також в ініціативному порядку Україна запровадила стандарти, які стосуються навігаційно-гідрографічної підтримки, водолазної діяльності, паливно-мастильних матеріалів.

Загалом впроваджені 315 стандартів НАТО: 192 (88% від запланованого) – в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО, які є першочерговими стандартами Альянсу, 123 – в ініціативному порядку, що впроваджуються Україною поза Цілями партнерства.

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В Альянсі існують 1135 стандартів, тобто в Силах оборони і безпеки України вже впроваджено майже 28% від загальної кількості.

За словами заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, це більше, ніж прийнято в деяких державах НАТО, що приєдналися під час останньої хвилі розширення Альянсу.

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Відомо, що в 2024 році планується впровадити ще 50 стандартів НАТО у секторі безпеки.