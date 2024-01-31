Російські військові підірвалися на власній міні поблизу кордону з Україною в Бєлгородській області РФ.

Про це пише російський Telegram-канал ASTRA.

Інцидент стався 30 січня в районі села Новостроївка-Друга Бєлгородської області, яке знаходиться біля кордону з Харківською областю. Міна вибухнула, коли її встановлювали прикордонник і російські солдати з військової частини 53359.

Як вказує ASTRA, внаслідок вибуху російський прикордонник дістав поранення, мінно-вибухову травму та ампутацію пальців стопи.

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Один солдат РФ дістав осколкові поранення, ще один - ампутацію пальців стопи та осколкові поранення.

Усіх госпіталізували до лікарні в Бєлгороді. РосЗМІ пишуть, що цивільні нібито не постраждали.

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