Російські військові підірвалися на власній міні поблизу кордону з Україною в Бєлгородській області РФ.
Про це пише російський Telegram-канал ASTRA.
Інцидент стався 30 січня в районі села Новостроївка-Друга Бєлгородської області, яке знаходиться біля кордону з Харківською областю. Міна вибухнула, коли її встановлювали прикордонник і російські солдати з військової частини 53359.
Як вказує ASTRA, внаслідок вибуху російський прикордонник дістав поранення, мінно-вибухову травму та ампутацію пальців стопи.
Один солдат РФ дістав осколкові поранення, ще один - ампутацію пальців стопи та осколкові поранення.
Усіх госпіталізували до лікарні в Бєлгороді. РосЗМІ пишуть, що цивільні нібито не постраждали.
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