"Наші – вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим", - написав президент.

Про це повідомили президент Володимир Зеленський та голова ОП Андрій Єрмак у Telegram-каналах.

Єрмак уточнив, що з полону вдалося повернутися воїнів Збройних сил України, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, серед яких "рядові, сержанти та офіцери".

Advertisement

"Багато оборонців Маріуполя, військових, що були на "Азовсталі", острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках", - зауважив голова ОП.

Єрмак наголосив, що це другий великий обмін після тривалої перерви.

"Ми продовжуємо роботу та виконання задачі президента - повернути всіх... У нас велика місія, ще багато наших людей залишаються в полоні, працюємо над тим, щоб вони були вдома", - написав він, подякувавши Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими за роботу.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Нагадаємо, раніше росіяни опублікували відео нібито "посадки українських військовополонених" у військово-транспортний літак Іл-76. Проте де і коли знятий ролик - невідомо. На відео видно кілька вантажівок, які під'їжджають до літака. Але через погану якість незрозуміло, що відбувається насправді.

Advertisement

Військово-транспортний літак Іл-76 розбився в Бєлгородській області 24 січня. Росіяни стверджують начебто на борту були 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.

Україна підтвердила, що 24 січня дійсно планували провести обмін полоненими. Однак, чи були українські воїни на борту Іл-76, як стверджують росіяни, наразі не відомо.

Також у Координаційному штабі підтвердили, що 65 полонених зі списку, який оприлюднили російські пропагандисти, мали повернутися в Україну під час запланованого обміну полоненими 24 січня.

Advertisement

При цьому керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов поставив під сумнів заяви Росії щодо падіння Іл-76 у Бєлгородській області. За його словами, жодна зі сторін наразі не може відповісти, що сталося з російським літаком.