Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд прибула з робочим візитом до Києва.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х.

Це другий візит Нуланд в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення.

"Вітаю з поверненням в Україну заступницю держсекретаря США Вікторію Нуланд", - написала Брінк.

Заступниця держсекретаря та посол зустрінуться з вищим керівництвом країни, ветеранами та громадянським суспільством, "щоб підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні".

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Минулого разу Нуланд приїжджала в українську столицю на початку грудня 2022 року. Протягом двох днів перебування в Україні вона зустрілася з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і керівником ОП Андрієм Єрмаком.

Крім того, Нуланд мала зустрічі з багатьма міністрами та іншими урядовцями, народними депутатами, представниками громадянського суспільства і приватного бізнесу, який розробляє високотехнологічні рішення для української армії.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Тоді вона наголосила, що Україна виграє цю війну, а "Путін програє".

Візит Нуланд відбувається на тлі того, що Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити запит президента Джо Байдена на додаткове фінансування допомоги Україні. Наразі Пентагон не має коштів на нові пакети військової допомоги, а останній був оголошений наприкінці минулого року.

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Республіканська партія, яка має більшість у нижній палаті Конгресу, вимагає від адміністрації Байдена жорстких заходів щодо захисту кордону з Мексикою від нелегальних мігрантів з країн Південної Америки.

В обмін на це республіканці готові підтримати виділення коштів для України. Тож зараз між Білим домом та Конгресом ідуть важкі переговори.

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post із посиланням на джерела повідомило, що в адміністрації Байдена розробляють довгострокову стратегію підтримки України. Стратегія буде зосереджена не на деокупації територій, а на відбитті нових російських атак.

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Як пише The Washington Post, довгострокова мета цього плану - зміцнення оборонного потенціалу України та її економіки.