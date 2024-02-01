Російські окупанти переслідують родичів співробітників тимчасово захопленої Запорізької АЕС, повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

“Росіяни продовжують чинити тиск на працівників Запорізької атомної станції, які відмовилися співпрацювати з ворогом, але не залишили Енергодар. Через специфічність та складність професії, окупанти не можуть набрати працівників на станцію, адже спеціалістів не вистачає по всій РФ. Діючих працівників станції на роботу не допускають, а викликають на допити та погрожують членам їх родин”, — йдеться в повідомленні.

Водночас окупаційна влада заявляє, що дефіциту кадрів немає. Наразі станція не виробляє електроенергію й фактично є інструментом шантажу в руках росіян.

Нагадаємо, раніше ГУР зазначили що російські війська перетворили станцію на військовий об'єкт.

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