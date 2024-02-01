Правоохоронці зібрали доказову базу на російського актора Дмитра Пєвцова, який публічно підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, Пєвцов неодноразово виступав на підтримку російських окупантів під час масових заходів за участю Путіна та в ефірах центральних телеканалів РФ. У своїх виступах депутат Держдуми Росії закликав до захоплення влади та всієї території України.

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В інтерв’ю російським ЗМІ він розповідав, що особисто голосував за визнання «незалежності» тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь Кремля. Пєвцову оголосили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ​ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади)
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)
  • ст. 436 (пропаганда війни).

Нагадаємо, раніше отруїли ексдиректора Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського, який у прямому ефірі закликав топити і палити українських дітей.


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