На борту російського катера “Ивановец” могли перебувати до 40 моряків, і наслідки скорочення корабельного складу РФ суттєві, повідомили у Фейсбуці Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС). Також у ВМС додають, що зараз тривають пошукові роботи. 

"У ніч на 1 лютого силами Головне управління розвідки Міністерства оборони України в західній частині тимчасово окупованого Криму було знищено ракетний катер російських окупантів 41 бригади ракетних катерів, який ніс бойове чергування, охороняючи пункт базування у Новоозерному"

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"Це досить суттєва втрата, враховуючи наявність всього трьох таких катерів проєкту 1241.1 у складі Чорноморського флоту РФ і озброєння, серед якого протикорабельні ракети типу "Москіт" з дальністю до 130 км", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це не перші втрати ворога у вказаній бригаді. Раніше спільними зусиллями СБУ та ВМС України був пошкоджений малий ракетний корабель проєкту 1239 "Самум".

Нагадаємо, раніше воїни ГУР МОУ знищили ракетний катер «Ивановец» Чорноморського флоту Росії за допомогою морських дронів.

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