Очільниця комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа розповіла, що основне тіло європейської допомоги Україні на загальну суму 50 мільярдів євро - це позика, а інша частина - безповоротна грантова допомога.

Про це парламентарка розповіла в ексклюзивному коментарі Kyiv Post.

"Основне тіло 50 млрд - позика. Водночас ЄС надає нам безповоротну допомогу (грант) на сплату відсотків по кредиту [на надання допомоги Україні в межах інструменту Ukraine Facility]. Таким чином кошти безкоштовні для користування, але їх потрібно буде повернути", - розповіла Роксолана Підласа.

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За її словами, 39 з 50 млрд євро будуть спрямовані до держбюджету як пряма бюджетна допомога.

"Ці гроші ідуть в загальний фонд державного бюджету і використовуватимуться на різні необоротні видатки в соціально-гуманітарній сфері: пенсії, соц виплати, зарплати лікарям, вчителям", - підтвердила нардепка.

Вона також запевнила, що ці кошти будуть спрямовані "точно на соціально-гуманітарну сферу", як і попереднього року. Втім, Україна може мати певні обмеження з боку Брюсселя у прийнятті рішень щодо того, на які потреби їх направити.

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Роксолана Підласа уточнила, що наразі український уряд веде перемовини щодо надання Україні перших 18 млрд вже у 2024 році.

"Ми маємо обережний оптимізм [щодо ухвалення такого рішення]... Графік розробляється", - сказала вона.

Нагадаємо, 1 лютого у Брюсселі допомогу Україні на 50 мільярдів євро в межах бюджету ЄС погодили всі 27 лідерів країн-членів блоку, підтвердив Шарль Мішель.

Напередодні засідання Євроради угорський урядовець висував чергову "компромісну пропозицію" Брюсселю - він обіцяв підтримати фінансування для України за умови, що лідери ЄС гарантуватимуть перегляд рішення щодо виділення цих коштів щороку. Kyiv Post розбирався, якими є українсько-угорські відносини після перемовин в Ужгороді та перед самітом ЄС.