Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, як українські військові потопили російський катер "Івановєц" морськими дронами MAGURA V5.

Про це повідомляє видання The War Zone.

Морськими дронами керував підрозділ безпілотників 13-ї групи ГУР.

"Під час проведення спеціальних (активних) заходів у період із 31 січня до 1 лютого відділ спланував і здійснив знищення "Івановця" на рейді озера Донузлав", - повідомив Буданов.

За його словами, морські безпілотники завдали шістьох прямих влучань у корпус ракетного катера.

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"Унаслідок отриманих пошкоджень корабель перекинувся на корму і затонув", - сказав Буданов.

Попередньо відомо, що пошуково-рятувальна операція, проведена росіянами, не увінчалася успіхом.

Що відомо про дрон MAGURA V5

Цей морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus - MAGURA) розробили в Україні. Він є багатоцільовим безпілотним надводним кораблем нового покоління.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Цей дрон може виконувати різні операції, зокрема, спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінну боротьбу, охорону морського флоту та бойові місії.

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Гідродинамічний корпус і витончений профіль дозволяють йому пересуватися приховано з чудовою маневреністю.

"Це доступне рішення, яке легко запускається з будь-якого віддаленого місця. Безпілотне управління V5 зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах для виконання місій, зменшуючи потенційну смертність під час роботи у складних умовах", - заявляли розробники на міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair.

Його довжина становить 5,5 метра, ширина - 1,5 метра. Крейсерська швидкість заявлена на рівні 22 вузли, а максимальна - 42 вузли. Дальність пересування морського дрона становить приблизно 833 км.

Безпілотник оснащений mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковим зв'язком.

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Нагадаємо, в ніч проти 1 лютого біля Кримського півострова воїни ГУР знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту Росії.

Представник ГУР Андрій Юсов у розмові з Kyiv Post зазначив, що спецоперація була здійснена за допомогою морських дронів, однак він не уточнював, які саме безпілотники застосували під час спецоперації.

Вартість втраченого Росією судна становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів.