Німецький телеканал ZDF зняв репортаж про життя в Маріуполі під час російської окупації, на що вже відреагувало українське Міністерство закордонних справ.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко написав у Twitter (Х).

Що відомо про репортаж?

Журналіст німецького телеканалу ZDF Армін Керпер, який очолює московське бюро, зняв репортаж у Маріуполі. Керпер розповів про велику кількість руйнувань, які він побачив. За його словами, 2/3 міста було зруйновано. Водночас він не згадав, що воно було зруйноване російським вторгненням.

Advertisement

Також німецький журналіст у репортажі заявив, що більшість жителів міста налаштовані проросійськи, додавши, що Маріуполь заселяється росіянами.

Керпер розповідає, що в місті нібито відновлюються школи, житлові будинки та цілі квартали. Німецький кореспондент також відзначив, що в місті "є електрика, є опалення, є гаряча вода та інтернет; відкриті магазини, ресторани". І, за його словами, загалом "місто функціонує".

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Як зауважили у Маріупольській міськраді, журналіст не вказав, що у більшості будинків жодних комунальних послуг немає, про що свідчать самі маріупольці.

Advertisement

Телеканал ZDF у матеріалі про репортаж наголосив, що їхній журналіст обрав неоднозначну фразу "місто функціонує". Як зауважує суспільний мовник Німеччини, репортаж "не залишає сумнівів", що Маріуполь був незаконно окупований Росією.

Як відреагувала українська влада

Речник МЗС наголосив, що візит керівника московського бюро ZDF до окупованого РФ Маріуполя без згоди України є порушенням українського законодавства.

"Ми закликаємо ZDF надати офіційне пояснення. Порушення законодавства України може вплинути на подальшу роботу ЗМІ в Україні", - написав Ніколенко.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що "російські окупанти намагаються використати будь-яких західних журналістів, щоб показати "відродження" Маріуполя".

Advertisement

"Вони виривають слова із контексту та використовують у своїй пропаганді. Тому європейським журналістам треба розуміти це", - написав він.

Бойченко звернув увагу на те, що росіяни не допускають так просто представників західних ЗМІ до міста, а жителі, які з ними спілкуються, бояться говорити правду, адже їх можуть чекати наслідки.

"У нас вже є позитивний досвід боротьби з російською пропагандою, потрібно об'єднувати зусилля міжнародної спільноти та робити все задля того, щоб правда про трагедію Маріуполя була відома всьому світу", - додав він.

Нагадаємо, на початку вересня 2023 року китайські блогери, серед яких оперна співачка, незаконно приїхали в окупований Російською Федерацією Маріуполь. Україна тоді вимагала від Пекіну пояснень.

Advertisement

У мережі з'явилося відео, на якому китайська оперна співачка Ван-Фан на руїнах зруйнованого російськими військами драмтеатру в Маріуполі виконує радянську військову пісню "Катюша".

"Виконання китайською "оперною співачкою" Ван-Фан пісні "Катюша" на руїнах драмтеатру в Маріуполі, в якому російська армія вбила понад 600 невинних людей - приклад повної моральної деградації", - наголошував речник МЗС Олег Ніколенко.