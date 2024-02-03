Україна повідомила США про те, що президент Володимир Зеленський хоче звільнити Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про таке пише The Washington Post. Видання посилається на двох осіб, знайомих з цим питанням.

Зазначається що у Білому домі не підтримали, але й не заперечували проти рішення звільнити Залужного. Мовляв, що це «суверенний вибір президента».

Видання пише, що завчасне повідомлення Вашингтону, про яке раніше не повідомлялося, показує впливову роль США як найпотужнішого військового та політичного союзника України.

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«Завчасне попередження також дало Білому дому можливість закликати Зеленського переглянути ключове рішення - навіть якщо він вирішив цього не робити», - пише WP.

У матеріалі йдеться, що відставка Валерія Залужного може вплинути на моральний стан військ і похитнути довіру західних партнерів.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

«Сприйняття розколу в Києві не є корисним для України, але уряд США не повинен бути втягнутим у це», - цитує WP експерта з питань Східної Європи в Стенфордському університеті й колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера.

The Washington Post не виключає, що Володимир Зеленський може відкласти рішення про відставку Залужного на невизначений термін. Але, як кажуть люди, знайомі з його думкою, «це малоймовірно».

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Чутки про напружені відносини між Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та президентом Володимиром Зеленським з'явилися кілька місяців тому.

ЗМІ та соцмережі неодноразово анонсували ймовірну відставку Валерія Залужного.

Британське видання The Times писало, що на місце Залужного розглядали кандидатури командувача Сухопутних військ Олександра Сирського та керівника ГУР Кирила Буданова. Однак, від такої пропозиції вони начебто відмовилися.