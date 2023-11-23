Болгарський парламент проголосував за ратифікацію угоди між МВС Болгарії та Міноборони України, яка регламентує передачу Софією Києву 100 старих бронетранспортерів.

Рішення підтримали 152 депутати з коаліційних політсил: ГЕРБ-СДС, "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія", а також "Руху за права і свободи" і партії "Є такий народ".

Проти були соціалісти й представники проросійської партії "Відродження".

Угода між міністерствами стала результатом схвалення парламентом Болгарії в липні 2023 року надання Україні додаткової військово-технічної підтримки. Вона передбачає постачання бронетранспортерів, а також озброєння і запчастин до них. 4 серпня болгарський уряд слідом за парламентом схвалив рішення стосовно передачі Україні майже сотні БТРів.

Що відомо про БТРи від Болгарії

Раніше депутат Івайло Мірчев, який є одним з ініціаторів проєкту рішення щодо передачі Україні БТР, розповів, що мова йде про надання майже сотні одиниць, а також додаткових запчастин і озброєння.

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Відповідні бронетранспортери були виготовлені в 60-х і 70-х роках минулого століття. Бойові машини є власністю болгарського МВС, але ніколи не використовувалися, тому й висловлювалася думка, що відомству вони не потрібні.

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