За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

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За словами Сирського, головними пріоритетами є ведення розвідки, злагоджене застосування усіх засобів вогневого ураження, захист наших підрозділів засобами РЕБ та збереження життя військових.

Сирський заслухав доповіді безпосередньо на пунктах управління і провів оперативні наради. Військові розглянули ймовірні сценарії дій російських окупантів.

«Оперативна обстановка залишається напруженою. На всіх ділянках фронту точаться важкі бої. Ворог продовжує вести штурмові дії високої інтенсивності та постійно підтягує нові резерви», - повідомили у Сухопутних військах.

Він відвідав бойові частини на цій ділянці фронту та провів наради з командирами.

Про це розповів командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

ЗСУ провели перерозподіл сил та засобів на Куп'янському напрямку.

За даними Генерального штабу, протягом доби відбулося 77 бойових зіткнень з ворогом.

Найбільше ворожих атак - на Авдіївському напрямку.

«Сили оборони протягом минулої доби відбили 29 атак ворога в районі Авдіївки та ще 15 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області», - йдеться у зведенні.

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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 штурмів біля Синьківки та Іванівки.

На Мар’їнському напрямку воїни ЗСУ стримують противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області.

На Херсонщині Сили оборони надалі продовжують утримувати позиції та відбивати російські атаки.

«Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмових дій», - додали в Генштабі.

Раніше аналітики ISW заявили, що дефіцит артилерійських снарядів та затримка західної допомоги впливають на бойові дії в Україні.

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Фахівці кажуть, що це обмежує дії ЗСУ та створює невизначеність в оперативних планах України на полі бою.