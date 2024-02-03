У російському Енгельсі розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 Олєга Стєгачова. 

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони. 

У відомстві стверджують, що пілот безпосередньо причетний до ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств українців. 

«Вказаний пілот вкс рф народився 23.06.1983 року, служив на авіабазі «енґельс» (в/ч 06987) - він безпосередньо причетний до нанесення ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств наших людей», - йдеться у повідомленні ГУР. 

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За даними розвідки, Олєг Стєгачов зазнав вогнепальних поранень. 

Чи вижив російський пілот - інформація наразі уточнюється.

Цього тижня ЗМІ повідомляли, що Україна, ймовірно, ліквідувала російського генерала під час удару по авіабазі в Криму. 

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За словами речниці політика, його тіло забрали слідчі для проведення «дослідження».

Також стало відомо, що українські військові потопили морськими дронами російський ракетний катер «Івановєц». 

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