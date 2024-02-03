Президент Володимир Зеленський відзначив успіхи українських розвідників і нагородив воїнів ГУР, які знищили російський ракетний катер «Івановєц». 

«Складна операція на рейді озера Донузлав - шість прямих влучань морських дронів у корпус «Івановця». Це було справді сильно. І я дякую вам за цю силу», - сказав Президент.

Глава держави наголосив, що українські бійці вже зробили чимало як на землі, так і на морі. Володимир Зеленський зазначив, що Росія «відчуває біль» від дій військовослужбовців ГУР. 

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Російський ракетний катер «Івановєц» потопили першого лютого. 

Сталося це коли судно виконувало рейд озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. 

Катер окупантів затопили воїни спецпідрозділу Group 13.

Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель пішов на дно. 

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За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

За даними розвідки, вартість втраченого катера - орієнтовно 60-70 мільйонів доларів. 

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