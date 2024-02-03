Президент Володимир Зеленський відзначив успіхи українських розвідників і нагородив воїнів ГУР, які знищили російський ракетний катер «Івановєц».
«Складна операція на рейді озера Донузлав - шість прямих влучань морських дронів у корпус «Івановця». Це було справді сильно. І я дякую вам за цю силу», - сказав Президент.
Глава держави наголосив, що українські бійці вже зробили чимало як на землі, так і на морі. Володимир Зеленський зазначив, що Росія «відчуває біль» від дій військовослужбовців ГУР.
Російський ракетний катер «Івановєц» потопили першого лютого.
Сталося це коли судно виконувало рейд озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.
Катер окупантів затопили воїни спецпідрозділу Group 13.
Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель пішов на дно.
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
За даними розвідки, вартість втраченого катера - орієнтовно 60-70 мільйонів доларів.
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