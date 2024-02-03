Влада Фінляндії вважає, що її східні кордони з Росією поки що мають бути закритими.

Про це сказав прем'єр-міністр країни Петтері Орпо в інтерв'ю Yle.

За його словами, відкрити пункти пропуску наразі неможливо. Адже на території Росії перебувають тисячі громадян з третіх країн, які хочуть нелегально потрапити до Фінляндії.

«Очевидно, що ми не можемо відкрити кордони. Одночасно з цим нам потрібно підготувати заходи проти будь-якого нелегального проникнення», - заявив фінський прем'єр.

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Він додав, що зараз на першому місці стоїть національна безпека.

«Цим зараз активно займається уряд. Легких рішень не буде», - заявив фінський прем'єр.

Згідно з рішенням уряду, поки що кордон з Росією буде закритим до 11 лютого.

У листопаді минулого року Фінляндія вперше закрила пункти пропуску на кордоні з РФ через зростання кількості шукачів притулку. Потім ці обмеження продовжували ще кілька разів.

Фінська влада вважає, що Москва сприяє проїзду мігрантів на кордон з Фінляндією. А це, своєю чергою, загрожує національній безпеці країни.

Раніше Фінляндія заявила, що планує не надавати росіянам фінський паспорт без відмови від російського.