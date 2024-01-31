Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен вважає, що країні слід перейти до «принципу взаємності» під час видачі фінського паспорта, тобто надавати подвійне громадянство лише громадянам тих країн, які надають подвійне громадянство фінам. Також він закликає заборонити росіянам отримувати фінський паспорт.

Про це пише Yle.

«Система подвійного громадянства має бути реформована таким чином, щоб ефективно запобігати різноманітним спробам авторитарних країн чинити вплив, а також запобігати іншим конфліктам інтересів», – заявив Хяккянен.

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Закон про громадянство, який дозволив подвійне громадянство, почав діяти у Фінляндії 2003 року. За даними МВС Фінляндії, на кінець 2020 року в країні постійно проживало 143,2 тис. осіб із подвійним громадянством. Найбільше в цьому переліку було росіян – 34,8 тис.

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Наразі міждержавний договір про подвійне громадянство РФ уклала лише з Таджикистаном, щодо інших країн йдеться про друге громадянство. При цьому Росія, як зазначається, не забороняє фінам претендувати на другий - російський - паспорт.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо тиждень тому також виступив за застосування «принципу взаємності» при видачі фінського паспорта.

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Наразі Міністерство внутрішніх справ країни готує доповідь щодо «принципу взаємності», яка має бути готова до кінця цього року. Хяккянен сподівається на коротші терміни.

Варто зазначити, що раніше Міноборони Фінляндії створило групу для розробки законів, які мають повністю заборонити громадянам Росії купувати нерухомість у Суомі.