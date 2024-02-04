Вчорашня атака на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу - вже третя за тиждень і одна із найбільш масованих за рік. 

Про це повідомили в Укренерго.

У компанії нагадали, що росіяни не полишили спроб відновити енергетичний терор, який почався ще у 2022 році. 

«Завдання росіян зрозуміле - терор проти мирних громадян, створення проблем для індустрії та економіки», - наголосили в Укренерго. 

В ніч на 3 лютого російські дрони вдарили по високовольтним енергетичним об’єктам.

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«Відновлювальні роботи були непростими: оскільки після атак знижується надійність живлення пошкодженого енерговузла, ремонтним бригадам довелося протягом дня двічі повертати світло споживачам в регіоні», - наголосили в Укренерго. 

Енергетики вже відновили енергоживлення. 

Опівночі світло повернули всім споживачам. 

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За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Внаслідок вчорашньої атаки частина Кривого Рогу була без світла.

У ніч на суботу росіяни атакували Україну дронами. Запустили 14 ударних безпілотників. 9 з них збили в межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей.

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