Вчорашня атака на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу - вже третя за тиждень і одна із найбільш масованих за рік.

Про це повідомили в Укренерго.

У компанії нагадали, що росіяни не полишили спроб відновити енергетичний терор, який почався ще у 2022 році.

«Завдання росіян зрозуміле - терор проти мирних громадян, створення проблем для індустрії та економіки», - наголосили в Укренерго.

В ніч на 3 лютого російські дрони вдарили по високовольтним енергетичним об’єктам.

Advertisement

«Відновлювальні роботи були непростими: оскільки після атак знижується надійність живлення пошкодженого енерговузла, ремонтним бригадам довелося протягом дня двічі повертати світло споживачам в регіоні», - наголосили в Укренерго.

Енергетики вже відновили енергоживлення.

Опівночі світло повернули всім споживачам.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Внаслідок вчорашньої атаки частина Кривого Рогу була без світла.

У ніч на суботу росіяни атакували Україну дронами. Запустили 14 ударних безпілотників. 9 з них збили в межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей.