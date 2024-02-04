Вчорашня атака на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу - вже третя за тиждень і одна із найбільш масованих за рік.
Про це повідомили в Укренерго.
У компанії нагадали, що росіяни не полишили спроб відновити енергетичний терор, який почався ще у 2022 році.
«Завдання росіян зрозуміле - терор проти мирних громадян, створення проблем для індустрії та економіки», - наголосили в Укренерго.
В ніч на 3 лютого російські дрони вдарили по високовольтним енергетичним об’єктам.
«Відновлювальні роботи були непростими: оскільки після атак знижується надійність живлення пошкодженого енерговузла, ремонтним бригадам довелося протягом дня двічі повертати світло споживачам в регіоні», - наголосили в Укренерго.
Енергетики вже відновили енергоживлення.
Опівночі світло повернули всім споживачам.
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Внаслідок вчорашньої атаки частина Кривого Рогу була без світла.
У ніч на суботу росіяни атакували Україну дронами. Запустили 14 ударних безпілотників. 9 з них збили в межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей.
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