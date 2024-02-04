Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Малашка з посади керівника Запорізької обласної державної адміністрації.

На його місце призначили Івана Федорова.

З грудня 2020 року він був міським головою нині тимчасово окупованого Мелітополя. Після повномасштабного вторгнення Іван Федоров певний час перебував у російському полоні.

«Потрібно зробити все, щоб Україна повернулась у ваш рідний Мелітополь. Україна сьогодні бореться за це. Це обов’язково станеться», - сказав президент Володимир Зеленський.

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Іван Федоров. Фото: ОПУ.

Сьогодні президент провів нараду в регіоні та визначив першочергові завдання для області. Йдеться зокрема про будівництво фортифікаційних споруд та вирішення нагальних питань для жителів регіону. Наприклад, організація навчального процесу, відновлення зруйнованого чи пошкодженого житла.

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«Моя основна мета - щоб усі люди, які дуже бажають повернутися додому, якомога швидше могли це зробити. Але й у прифронтовому Запоріжжі життя має тривати. Люди мають вірити в Запоріжжя і нашу державу Україну», - сказав новопризначений очільник області Іван Федоров.

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До цього повідомлялося, що під час візиту на Запоріжжя Президент відвідав позиції бійців на передовій у Роботиному.