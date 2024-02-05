Аеророзвідники Збройних сил України допомогли евакуювати пораненого українського прикордонника Сергія Купіна.

Відповідне відео в своєму Telegram оприлюднила Державна прикодонна служба Україна.

Прикордонник дістав поранення під час бою на Сватівському напрямку в Луганській області.

"Коли "відпрацював" перший дрон (росіян), я отримав удар у спину, я підстрибнув, і зрозумів, що нога (поранена). Один з військовослужбовців, які знаходилися зі мною, надав мені допомогу, турнікет мені наклав", - згадує Купін.

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Прикординник перебував близько до російських позицій, і йому було складно пересуватися самостійно. Однак Купіна виявила аеророзвідка 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.

Аеророзвідник ЗСУ з позивним "Луг" розповів, що поранений був на занадто близькій дистанції до ворога.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

"З однієї сторони - біля ста метрів (до російських позицій). З іншої - 200-300. Підійти туди безпечно було неможливо", - розповів "Луг".

Побачивши дрон, Купін припустив, що це ворожий БПЛА, який зараз може його атакувати.

"Дрон опустився, "подивився" і полетів. Коли він повернувся, я побачив, що він щось несе. Я думав все вже... Що буду "200-й". Але дрон скинув водичку і записку", - розповів прикордонник.

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За словами "Луга", Купін вже проповз певну ділянку, тому аеророзвідники запропонували йому повзти за дроном, "щоб витягнути на ту дистанцію, де піхота може вийти і зустрітити".

"Друже, пий і повзи за дроном", - йшлося в записці.

Прикордонник, проповз за дроном 700 метрів, після чого побратими винесли його з поля бою. Зараз Купін лікується в одному зі шпиталів.

"У мене було бажання тільки, щоб мене пошвидше евакуювали. Я був переляканий, голодний-холодний, перемерз. Хлопцям дуже дякую, що не залишили мене. Завдяки їм я залишився живим", - наголосив Купін.

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Раніше український розвідник у коментарі Kyiv Post розповів, що інколи за допомогою дронів MAVIC бійцям ЗСУ, які отримали поранення під час штурмку, можуть скинути ліки, воду, їжу і навіть цигарки, поки вони чекають сприятливих умов для евакуації.

На початку січня 95-та окрема десантно-штурмова бригада опублікувала відео, на якому видно, як українського військового, який опинився в російському полоні та перебував у ворожому окопі, успішно вивів до своїх український безпілотник.

Бійці, які брали участь у цій операції, розповіли, що відпрацювали ударним дроном по ділянці, контрольованій військами РФ. Ліквідувавши росіян, військові ЗСУ помітили в траншеї зв'язаного українського солдата з іншої бригади.

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Оператор дрона з позивним "Кевін" почав привертати увагу полоненого - миготіти вогниками на MAVIC.

"Хлопець на землі зорієнтувався, зрозумів, що це свої, і почав іти за нашим дроном", - розповіли військові.

Раніше Оперативне командування "Захід" у Telegram оприлюднило відео, заявивши, що дрон MAVIC взяв у полон російського солдата.

Опитаний Kyiv Post український аеророзвідник пояснив, що безпілотник провів росіянина до точки, де він міг здатися у полон.

"Буває, що MAVIC робить скид із запискою на кшталт: "Йди здавайся, тебе не вб'ють і нагодують". А буває, що (російський) солдат сам піднімає прапор білий, або ж жестами показує чи руки піднімає. І тоді MAVIC опускається низько і помаленьку летить, показуючи дорогу", - зауважив військовий.