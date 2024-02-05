Президент України Володимир Зеленський обміркуває звільнення не лише головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а й начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали. 

Вчора ввечері, 4 лютого, Зеленський в інтерв'ю італійському медіа Rai1 прокоментував можливу відставку Залужного, сказавши, що думає про перезавантаження "не однієї людини, а напрямку керівництва країною".

Як повідомляє медіа “Українська правда” з посиланням на власні джерела у владних та військових колах, крім звільнення Залужного в Офісі Президента ведуться також консультації щодо зміни начальника Генерального штабу Шаптали, оскільки вважається, що “заміна однієї людини не дасть необхідних змін”.

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Високопоставлений український чиновник у коментарі “Українській правді” підтвердив наміри Зеленського: "З Генштабу ще піде Шаптала. Всі інші – невизначено".

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За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Співрозмовник також зазначив, що звільнення у вищому військовому керівництві України можливі вже за декілька днів.

"Всі ці події можуть відбутися в середині тижня", - додало анонімне джерело Української правди.

Не звертаючи уваги на хвилю повідомлень про можливе звільненя, сьогодні вранці Валерій Залужний поширив фото на своїй сторінці разом з іменинником Сергієм Шапталою та написав, що “нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно”. 

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Головнокомандувач ЗСУ привітав свого колегу з днем народження та зазначив, що він “щасливий, що в цьому житті та під час війни Ви [Сергій Шаптала] були поруч зі мною, людина, для якої Україна справді понад усе”.

“З Днем народження, Друже! Віримо в краще. Ми його вже заслужили”, - додав Залужний.

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