Загальний огляд: Зеленський відвідав Роботине та Кривий Ріг

Кількість загиблих в результаті обстрілу на окупованій території Луганщини сягнула 28 осіб, повідомляє Москва

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули й дістали поранення мирні жителі, зруйнована пожежна частина

У Волгоградській області на вихідних був уражений нафтопереробний завод "Лукойл"

Кремлівські війська продовжують здобувати незначні успіхи північніше Авдіївки

Незважаючи на успіхи на вихідних, російські війська, можливо, згортають наступ під Донецьком "Це Роботине, тому були відносно близькі розриви", — прессекретар президента Президент Володимир Зеленський був "відносно близько" до вибухів під час своєї недільної поїздки на лінію фронту в Запорізькій області, повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP) з посиланням на прес-секретаря Президента. "Це Роботине, там ведуться активні бойові дії. Тому були відносно близькі розриви", — сказав прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров. Advertisement Офіс Зеленського опублікував відео його зустрічі з солдатами в звільненому селищі Роботине, під час якої він звернувся до військових: "Для мене велика честь бути сьогодні тут, нагородити вас, тому що на ваших плечах лежить така важка і вирішальна місія — дати відсіч ворогу і перемогти в цій війні", — сказав Зеленський бійцям. Після цього він відвідав Кривий Ріг та Командування Повітряних сил "Схід", повідомивши про "детальну дискусію щодо захисту неба над Дніпропетровською областю". "Загроза залишається постійною і серйозною", — сказав Зеленський. Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Київ не підтвердив смертоносні удари по окупованому Лисичанську Окупаційна влада Луганської області заявила, що в суботу було завдано авіаудару по популярній пекарні в місті Лисичанськ, де кількість загиблих у неділю сягнула 28 осіб. Advertisement Російська влада поклала відповідальність за удар на Україну, але Київ поки що не прокоментував цю атаку. У суботу московські окупаційні війська заявили, що українські сили завдали удару по будівлі, в якій знаходилася пекарня, популярна серед місцевих жителів у вихідні дні. "Пошукові роботи на місці зруйнованої пекарні тривають... Загинули 28 осіб, у тому числі дитина", — йдеться в повідомленні російського міністерства з надзвичайних ситуацій у Telegram. Чиновники уточнили, що серед загиблих — 18 чоловіків, дев'ять жінок і одна дитина. Advertisement Під час російського обстрілу міста на Донеччині загинув мирний житель Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що в неділю в результаті російського артилерійського обстрілу загинув мирний житель, і ще двоє дістали поранення. "Щонайменше одна людина загинула і ще двоє отримали поранення в результаті сьогоднішнього обстрілу Торецька. Близько 13:00 росіяни обстріляли місто з артилерії, влучивши у житловий будинок", — повідомив Філашкін, додавши, що поранені були доставлені до найближчої лікарні. Про їхній стан наразі нічого не повідомляється. За даними Укрінформу, в суботу російські війська 12 разів атакували Донецьку область, влучивши в житлові будинки, адміністративну будівлю та місцеве підприємство. Advertisement Під час цієї ж атаки було зруйновано пожежну частину в сусідньому Покровську, повідомляє Укрінформ. Внаслідок атак безпілотників виникла пожежа на великому російському нафтопереробному заводі Як повідомив у суботу Kyiv Post, безпілотники, ймовірно, запущені Збройними силами України (ЗСУ), успішно вразили критично важливе джерело переробки російської нафти у Волгоградській області, спричинивши велику пожежу. "Минулої ночі силами ППО і засобами РЕБ була відбита атака безпілотників в Калачевському і Заканальському районах Волгоградської області", — повідомив губернатор Андрій Бочаров у Telegram. Волгоградський нафтопереробний завод управляється гігантом індустрії "Лукойл" і вважається "найбільшим виробником нафтопродуктів у федеральному Південному окрузі".

Оперативна ситуація на Бахмутському напрямку Advertisement Геолокаційні кадри, опубліковані на вихідних, свідчать про те, що російські війська дещо просунулись на південний захід від Бахмута. Видно, що вони займають позиції на північ від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), а прокремлівські блогери стверджують, що їхні війська також просунулися в районі Богданівки (на північний захід від Бахмута). За повідомленням Інституту вивчення війни (ISW), бої велися в районах на північний схід, північний захід, захід і південний захід від міста. Речник української бригади, яка діє в цьому районі, заявив, що "російські війська просунулися на п'ять-сім кілометрів ближче до Часів Яру впродовж невстановленого періоду, і нещодавно почали проводити механізовані штурми в цьому районі. Серед задіяних підрозділів – елементи російської 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії (ВДВ) та добровольчої бригади "Сєвєр-В" (Російський добровольчий корпус), зазначають аналітики ISW. Advertisement Оперативна ситуація на Авдіївському напрямку Хоча блогери стверджують, що московські війська продовжують просуватися навколо Авдіївського коксохімічного заводу на північно-західній околиці міста, єдине переміщення, яке з посиланням на геолокаційні відеоматеріали підтвердив ISW протягом вихідних, відбувалося вздовж траси Н-20 східніше міста. Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки біля Новобахмутівки і Степового, біля залишків ресторану "Царська охота" на південно-східній околиці, на захід від Авдіївки біля Тоненького і Північного, а також на південний захід біля Опитного, Первомайського і Невельського.