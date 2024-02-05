Голосування за законопроєкт про пакет міжнародної допомоги, зокрема для України, може відбутися 7 лютого. Про це написала у Фейсбуці посол України в США Оксана Маркарова.



Вищезгаданий законопроєкт передбачає асигнування в розмірі 60 мільярдів доларів для України. З цієї суми на оборонні видатки передбачено 50,43 млрд.

Зокрема, 48,4 млрд доларів призначені для Міноборони США на подальшу підтримку України у війні з Росією до 31 грудня 2024 року включно.

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«Як і очікувалось, 4 лютого Комітет з асигнувань Сенату оприлюднив текст законопроєкту про пакет міжнародної допомоги США, у тому числі для України, та міграційну реформу, який є умовою підтримки республіканцями міжнародної допомоги США, у тому числі для України", - зазначила Маркарова.

Вона також додала, що "оприлюднення законопроєкту робить можливим анонсоване напередодні лідером демократів у Сенаті Ч. Шумером голосування 5 лютого за припинення дебатів по законодавчому інструменту (legislative vehicle) для пакета міжнародної допомоги та міграційної реформи, а 7 лютого – голосування вже за сам пакет. Попереду нас чекають дні дуже складних і дуже публічних дебатів навколо не України, а частини пакета, яка стосується міграційної політики США».

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Окрім, того, законопроєкт передбачає, що 9,654 млрд доларів виділяють на економічну, фінансову, цивільну та ядерну безпеку, включно з 7,85 млрд доларів на пряму бюджетну підтримку України.

Ще 1,58 млрд доларів призначені на розбудову самодостатньої української економіки в пріоритетних секторах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сенатори оприлюднили деталі двопартійного законопроєкту щодо виділення коштів на потреби нацбезпеки та на підтримку України й Ізраїлю.