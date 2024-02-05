Від міжнародних партнерів Україна очікує літаки F-16, на яких будуть ракети з дальністю ураження цілей у 300-500 кілометрів. Це дозволить Силам оборони України досягти ще більших успіхів на полі бою та звільнити нашу територію від ворога, повідомив командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.



Командувач прокоментував допомогу міжнародних партнерів Україні на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, зазначивши, що важливу роль відіграли надані протитанкові ракетні комплекси NLAW і JAVELIN та переносні зенітно-ракетні комплекси STINGER, STARSTREAK і PIORUN.



"ЗСУ завдяки матеріально-технічній допомозі країн-партнерів отримали західні артилерійські зразки озброєння, що за своїми тактико-технічними характеристиками переважають подібні зразки артилерії РФ … дозволили Силам оборони нівелювати багаторазову перевагу противника в артилерії та звести нанівець російську тактику «вогневого валу»", - зазначив Наєв.



Зокрема, він наголосив на тому, що за допомогою наданого озброєння військовослужбовці мобільних протитанкових вогневих груп із засідок знищували колони бронетехніки російської армії та порушували логістичне забезпечення його підрозділів. А мобільні групи ППО знищували літаки, ударні гелікоптери та російський десант у повітрі.



За його словами, поява влітку 2022 року реактивних систем залпового вогню М142 HIMARS, а пізніше й М270 MLRS спричинила ще більш відчутні втрати для росіян у логістичному забезпеченні своїх передових підрозділів. Ворог був змушений переміщувати свої польові склади та пункти управління на відстань понад 100 кілометрів від переднього краю.

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Командувач додав, що це привело до збільшення логістичного «плеча» підвозу боєприпасів та матеріальних засобів, ускладнення управління військами, втрати наступальних спроможностей та переходу до вимушеної оборони, а з часом і до «жесту доброї волі» з правого берега Дніпра та евакуації з Херсона”.



Нагадаємо, раніше ми писали, що Канада збільшує свій внесок у «Коаліцію F-16».