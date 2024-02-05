“В окупованому маріупольському дитячому садку №157 дітей змусили робити агітаційні малюнки на підтримку російського диктатора Володимира Путіна”,  повідомила в Телеграмі  пресслужба Маріупольської міської ради. 

У повідомленні зазначається, що росіяни особливо посилили свою пропаганду перед президентськими виборами у Російській Федерації, які проходитимуть у березні 2024 року. Зокрема, вони продовжують використовувати дітей для насадження та поширення політичної агітації.

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У школах проводять агітаційні уроки про "переваги правління" Путіна, а в дитсадках змушують дітей зображувати підтримку Росії у малюнках.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що німецький телеканал зняв репортаж в окупованому РФ Маріуполі.

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