Українські солдати на передовій чекають на рішення щодо збільшення та пришвидшення постачання ЄС артилерійських снарядів і будуть вдячні кожній європейській країні, яка сприятиме тому, щоб якомога більше снарядів у найкоротший термін потрапили до України, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на переговорах із міністром закордонних справ Португалії Жуау Гомеш Кравінью.



Кулеба зазначив, що допоки триває війна, Україна потребуватиме нарощування обсягів допомоги та забезпечення регулярності постачань. Тому сьогодні в Києві сторони обговорили подальшу військову допомогу Україні на двосторонній основі та через механізми ЄС.



“Зокрема, ми проговорили шляхи, яким чином Європейський Союз може збільшити постачання артилерійських снарядів до України в необхідній кількості. Є конкретне розуміння, що і як потрібно робити. Ми вітаємо активну позицію Євросоюзу в пошуку цих рішень і маємо щиру надію, що вони увінчаються успіхом. Одразу можу сказати, що українські солдати на передовій чекають на це рішення і будуть вдячні кожній європейській країні, яка посприяє тому, щоб якнайбільше артилерійських снарядів у найкоротший термін потрапили до України”, - наголосив Кулеба.



Міністри обговорили шлях України до ЄС і НАТО та використання заморожених російських активів для підтримки України.

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Також сторони домовилися продовжити тісну співпрацю з реалізації Формули миру Президента України Володимира Зеленського, зокрема, залучення до неї нових учасників з Африки та Латинської Америки.



Раніше ми писали про те, що Україна і Литва домовляються про спільне виробництво дронів для ЗСУ.