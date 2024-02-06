Про це 5 січня заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател, передає власний кореспондент Укрінформу.

На прохання російського журналіста прокоментувати заяви Кремля щодо Іл-76 представник Державного департаменту США відповів:

«Це той самий рівень достовірності доказів, як і у випадку, коли Росія стверджувала, що Крим — її, або що вся територія, яку вона окупувала в Україні, належить їй».

Окрім цього, Пател зауважив, що Росія має велику історію поширення брехні та дезінформації.

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Він також додав, що заяви РФ про «обстріл Лисичанська ракетами HIMARS», під час якого загинули цивільні, не можуть бути перевірені незалежним чином через постійну брехню Росії.

Представник американського Держдепартаменту висловив недовіру до слів Росії. Минулого тижня Путін особисто заявив, що Іл-76 був збитий в Бєлгородській області саме системою ППО Patriot з українського боку, і наголосив, що вимагає міжнародного розслідування.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Нагадаємо, раніше міноборони РФ заявило, що на борту Іл-76 нібито перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін, а також шість членів екіпажу і троє супроводжуючих.

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Тоді у ГУР МО України підтвердили, що на 24 січня був запланований обмін військовополоненими, але він не відбувся.

Згодом, 31 січня, обмін полоненими між Україною та Росією все ж таки стався, але людей із попереднього списку в ньому не було. Але наголошується, що РФ досі не надала доказів того, що на борту Іл-76 були українські військовополонені.

Президент Зеленський заявив, що українська сторона наполягатиме на міжнародному розслідуванні інциденту.