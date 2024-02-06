Верховна Рада проголосувала за виклик із доповіддю голову СБУ Василя Малюка. Про це повідомили нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк та нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram.

“Після виступу голови комітету з свободи слова Юрчишина щодо прослуховування Bihus, я виніс на голосування питання виклику голови СБУ в Раду. За - 159 Рішення прийнято", - зазначив Железняк.Факт того, що Верховна Рада проголосувала також підтвердив нардеп Гончаренко.

Advertisement

У середині січня в інтернет "злили" відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини.

Керівник проєкту Денис Бігус записав відеозвернення, у якому запевнив, що всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.

Розслідування Bihus.Info

П’ятого лютого журналісти-розслідувачі Bihus.Info повідомили, що за операцію встановлення прихованих камер для стеження за співробітниками редакції відповідав департамент захисту національної державності СБУ.

Зазначивши, що до встановлення техніки ймовірно залучали і департамент оперативно-технічного забезпечення СБУ. У відео Бігус розповів, що спершу представники департамент захисту національної державності СБУ під легендою замовлення корпоративу для офісних співробітників двічі у період 15-22 грудня 2023 р. прибували в комплекс, щоб детально оглянути номери, в які 27 грудня 2023 р. заселиться редакція Bihus.Info.

Advertisement

Групу, що оглядала заклад, очолював високий худий чоловік, який назвався “Ігорем”. У пошукових додатках за його номером закріплений тег “Ігор СБУ”. У цьому чоловікові редакція ідентифікувала Кравченка Ігоря Борисовича, співробітника СБУ.