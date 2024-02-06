Верховна Рада проголосувала за виклик із доповіддю голову СБУ Василя Малюка. Про це повідомили нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк та нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram.
“Після виступу голови комітету з свободи слова Юрчишина щодо прослуховування Bihus, я виніс на голосування питання виклику голови СБУ в Раду. За - 159 Рішення прийнято", - зазначив Железняк.Факт того, що Верховна Рада проголосувала також підтвердив нардеп Гончаренко.
У середині січня в інтернет "злили" відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини.
Керівник проєкту Денис Бігус записав відеозвернення, у якому запевнив, що всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.
Розслідування Bihus.Info
П’ятого лютого журналісти-розслідувачі Bihus.Info повідомили, що за операцію встановлення прихованих камер для стеження за співробітниками редакції відповідав департамент захисту національної державності СБУ.
Зазначивши, що до встановлення техніки ймовірно залучали і департамент оперативно-технічного забезпечення СБУ. У відео Бігус розповів, що спершу представники департамент захисту національної державності СБУ під легендою замовлення корпоративу для офісних співробітників двічі у період 15-22 грудня 2023 р. прибували в комплекс, щоб детально оглянути номери, в які 27 грудня 2023 р. заселиться редакція Bihus.Info.
Групу, що оглядала заклад, очолював високий худий чоловік, який назвався “Ігорем”. У пошукових додатках за його номером закріплений тег “Ігор СБУ”. У цьому чоловікові редакція ідентифікувала Кравченка Ігоря Борисовича, співробітника СБУ.
Потім 27 грудня 2023-го року під легендою власного корпоративу в комплекс прибули три десятки людей. Частина з них привезла великі валізи з ймовірно необхідною для встановлення відеокамер техніка. Група з великими валізами виїхала з комплексу того ж вечора. Вони пересувалась на синьому автомобілі Volkswagen Caddy – такі ж використовує оперативно-технічне забезпечення СБУ.
Того ж дня, крім Bihus.Info, в комплекс заселилися кілька осіб, також пов’язані з Ігорем Кравченком. Як свідчать записи з камер безпеки комплексу – для ведення зовнішнього спостереження за редакцією.
Після виїзду Bihus.Info з комплексу, ввечері 28 грудня, в більшість номерів, де перебувала редакція, заїхала інша група чоловіків. Кімнати для неї бронював якийсь інший “Ігор”. Телефонний номер, з якого він дзвонив, теж виявився “одноразовим”. У новій групі були щонайменше три чоловіка, які відвідували готельний комплекс з оглядовою групою.
Першого січня 2024 р. в комплекс повернулася ще одна група. Вона заїхала в дві кімнати над сауною. Ці кімнати забронював і оплатив ще 28 грудня “Ігор номер 2”. Він намагався орендувати їх на 28 грудня, але не зміг через бронь сторонніми людьми.
“Таким чином редакція вважає, що приховані камери були незаконно встановлені у сауні та щонайменше 8 кімнатах. Докази встановлення техніки в різних номерах журналісти зафіксували під час власного розслідування. В будинках, оформлених як стилізовані українськи хатинки, приховані камери встановили у вішаки для одягу. Місце під них вирізане і в вішаках, і в стінах. У сауні камера найімовірніше була встановлена в антресолі. А в інших номерах представники Bihus.Info пригадали девайси у стелі, схожі на пожежну сигналізацію, яких пізніше при огляді приміщень не виявилось”, - йдеться у розслідуванні Bihus.Info.
Реакціі президента, СБУ та Офісу Генпрокурора
Наприкінці січня президент Володимир Зеленський звільнив начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка. Зазначається, що звільнений начальник ДЗНД СБУ Роман Семенченко в розмові з Bihus.Info не спростував свою і участь Департаменту в цій операції. Він рекомендував звертатись за коментарями до голови СБУ або пресцентру.
П’ятого лютого Служба безпеки України заявила, що керівництво ухвалило кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності після розслідування Bihus.Info про незаконне стеження за журналістами.
“За наявною у СБУ оперативною інформацією, серед клієнтів дилерів, через яких наркотичні речовини постачалися іншим громадянам, виявилися також, на жаль, окремі співробітники «Bihus.Info»… Водночас Службою безпеки України відкрито кримінальне провадження згідно зі ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). Проводяться відповідні процесуальні дії”, - йдеться у коментарі пресслужби СБУ.
Міністр юстиції Денис Малюська після заяв Bihus.Info про стеження з боку СБУ заявив про необхідність більшого контролю за діями спецслужб всередині України.
Шостого лютого Офіс генпрокурора доручив ДБР вести досудове розслідування у справі про стеження за журналістами Bihus.infо.
У повідомленні йдеться, враховуючи, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення ймовірно причетні співробітники правоохоронного органу, досудове розслідування у кримінальному провадженні підлягає виключній підслідності Державного бюро розслідувань.
"Свобода слова є невід'ємною складовою демократичного суспільства і фундаментальним принципом правової держави. Порушення прав журналістів є неприпустимими і підлягають ретельному розгляду та належній реакції. Органи прокуратури мають зобов'язання гарантувати захист журналістів від будь-яких форм тиску та переслідувань, а журналісти отримувати інформацію про цю роботу. Саме з цією метою в Офісі генерального прокурора діє "платформа захисту прав журналістів", – наголосив генпрокурор Андрій Костін.
Коментарі (0)