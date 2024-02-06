Активісти «Кібер Спротиву» отримали доступ до даних російської пенітенціарної служби на ТОТ Луганщини, з яких стало відомо про плани обміняти ув’язнених українських колаборантів на своїх полонених, повідомляє Центр національного спротиву.

«З цих даних випливає, що прокуратура РФ зверталась до начальника служби виконання покарань на тимчасово окупованих територіях Алєксєя Чєрєповського з приводу надання списків для можливого обміну в Україну ув’язнених колаборантів. Цікаво, що в переліку серед тих, хто вже давно перебуває в закутках російських тюрем через внутрішні розборки окупантів, є й ті, про арешт яких офіційно не повідомлялося, й до недавнього часу вони офіційно були на свободі», - йдеться у повідомленні.

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У ЦНС також зазначили, що пріоритетом України є наші полонені та їхнє найскоріше визволення. Тому “російські плани міняти своїх громадян на зрадників не є прийнятними, і можуть реалізовуватись лише у хворих фантазіях Кремля”.



