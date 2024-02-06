За даними статистичної організації Європейської Комісії, від початку повномасштабного вторгнення Росії в країни Євросоюзу виїхало 650 тисяч українських чоловіків призовного віку.

Виходячи з цього, польський генерал Вальдемар Скшипчак запропонував польському уряду депортувати всіх чоловіків-ухилянтів з України додому.

Він пояснив, що Україні потрібно допомогти з мобілізацією, зокрема - депортувати з ЄС українських чоловіків, які ухиляються від служби в армії.

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«Це має бути ініціатива урядів у Варшаві, Парижі, Празі та де б вони не були. Ці уряди повинні допомогти Києву їх депортувати», — сказав генерал.

Своєю чергою, в Центрі урядової інформації відповіли, як уряд Дональда Туска ставиться до цієї ідеї, повідомляє польське видання onet.pl.

«Що стосується питань, пов'язаних з призовом на військову службу українців, які проживають за кордоном, у тому числі на території Польщі, ми знаємо про ситуацію, що склалася, і про проблему, яку вона створює для української сторони. Ми розглядаємо, як ми можемо підтримати українську сторону. Вважаємо, що оптимальним рішенням було б врегулювання цих питань на європейському рівні», — йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Польщі.

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Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Згідно з інформацією, отриманою в Міністерстві внутрішніх справ, «ніякої роботи в цьому напрямку в МВС не ведеться».