Президент Володимир Зеленський підписав указ про нарощування спроможностей Сил оборони, відповідно до якого уряду доручено із залученням Генштабу опрацювати питання створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем. Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу Президента.

«З метою нарощування спроможностей Збройних сил України щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням постановляю: Кабінету міністрів України із залученням Генерального штабу Збройних сил України опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил», - йдеться у повідомленні.

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Після опрацювання цього питання уряд має внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони.Указ набирає чинності з дня його опублікування.



Раніше ми писали про те, що комітет Ради підтримав законопроєкт Зеленського про множинне громадянство.